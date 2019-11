Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Recrutamento de estudantes

Duas das mais prestigiadas escolas de Hospitality Management do mundo – Glion e Les Roches – promovem reuniões personalizadas em várias instituições de ensino no Funchal para dar a conhecer os cursos nos Campus da Suíça, Espanha, China e Reino Unido, em 2020.

As reuniões com os alunos decorrem no Hotel Pestana Casino Park, entre as 14h e as 18 horas.

CDU aborda água de rega

A CDU/Madeira desenvolverá às 15 horas, uma iniciativa política sobre as dificuldades sentidas pela população no acesso à água de rega em Câmara de Lobos. A apresentação das conclusões realiza-se na Estrada de Santa Clara (junto ao Convento da Caldeira, em Câmara de Lobos.

I Jornadas Parlamentares do PSD

O encerramento das I Jornadas Parlamentares do PSD está marcado para as 15h30, no Enotel ‘Baía – Ponta do Sol’, com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Inauguração de caminho agrícola

O presidente do Governo Regional inaugura amanhã, às 17 horas, o Caminho Agrícola das Romeiras. A empreitada, localizado na delimitação das freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra, com início junto às antigas instalações do centro de saúde das Romeiras, no Caminho do Estreitinho, compreende um trajeto com uma extensão total na ordem dos 334 metros, que percorre o trajecto da antiga vereda das Romeiras, terminando no Caminho dos Tis.

Encerramento do Congresso Internacional de Turismo

O secretário regional de Turismo e Cultura, encerra às 17 horas, a 11.ª edição do Congresso Internacional de Turismo, que irá decorrer no Colégio dos Jesuítas, no Funchal. O Congresso, que começou esta terça-feira, é organizado pela Universidade da Madeira, através do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo – CiTUR Madeira, em parceria com o CiTUR – Leiria, e tem como tema ‘A Imagem e a Sustentabilidade dos Destinos Turísticos’.