Sacerdotes, Leigos e Religiosos apresentam cumprimentos de Natal a D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, recebe este sábado, 28 de Dezembro, cumprimentos de Natal dos Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Institutos Seculares, Sociedades de Vida Apostólica e Leigos.

A iniciativa está marcada para as 9h30, com o acolhimento na Cúria Diocesana. Segue-se a apresentação de cumprimentos a D. Nuno Brás que vive esta tradição madeirense pela primeira vez, terminando com a saudação de Boas Festas a cargo do Vigário Geral, Cónego José Fiel de Sousa, em nome do Clero, e as intervenções da Irmã Fernanda Esteves (HSCJ), por parte da CIRP e de Ricardo Vieira, por parte dos Leigos.