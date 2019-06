Sábado há Aula de Zumba Solidária no Funchal para recolher bens alimentares

O Governo Regional, em parceria com o Banco Alimentar, as Mercearias Sociais da RAM, e a Associação Desportiva Élton Camacho, organiza este sábado, 29 de Junho, às 10 horas, na Praça do Povo, no Funchal, uma Aula de Zumba Solidária com vista à recolha de bens alimentares para as mercearias sociais da Região e estabelecimentos abastecidos maioritariamente pelo Banco Alimentar, contando também com o apoio de empresas locais.

O objetivo de cada mercaria passa por proporcionar maior dignidade e autonomia às famílias, permitindo-lhes seleccionar os produtos alimentares de acordo com as suas preferências e necessidades.

A aula de Zumba, com duração de 1 hora, será ao ar livre, pelo que qualquer pessoas interessada em participar deverá levar vestuário adequado, assim como um bem alimentar a doar às mercearias sociais da RAM, com preferência para azeite, leite, arroz, massa ou enlatados.