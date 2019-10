Rui Barreto quer medidas de apoio aos jovens no Programa de Governo

A Juventude Popular da Madeira realizou durante o fim-de-semana, entre os dias 25 e 27 de Outubro, a segunda edição Escola de Quadros, na ilha do Porto Santo.

Esta iniciativa contou com a presença de cerca de 100 jovens que ao longo de dois dias estiveram envolvidos em diversas atividades de carácter político e lúdico. A Escola de Quadros é um evento de formação de jovens talentos nas áreas de liderança, comunicação, protocolo, entre outros.

O jantar de encerramento decorreu durante a noite de sábado na Pousada da Juventude e contou com a presença do Líder do CDS-PP.

Rui Barreto congratulou a “forte mobilização” e relembrou que “há um partido além do governo e que o CDS, estando num governo de coligação, tem que respirar e tem que fazer iniciativas”.

O Líder do CDS-PP, responsável pasta da Economia, salientou algumas medidas que irão ser implementadas pelo Governo Regional, nomeadamente a redução do IRC para as pequenas e médias empresas. No ano passado o Governo Regional baixou o IRC de 16% para 13% e no próximo Orçamento este imposto será novamente reduzido para 12% a “taxa mais baixa do país”.

Rui Barreto disse estar a preparar um “conjunto de medidas na área da juventude” para levar à reunião do Conselho de Governo na qual será discutido o Programa de Governo, na próxima terça-feira, designadamente, um programa de renda acessível para a primeira habitação, incentivos à contratação no âmbito do quadro de apoio 2021-2027 “para que se combata a precariedade e também se incentive à contratação de jovens” e, também, um conjunto de iniciativas na área do “empreendedorismo e criação de negócios para que se possam apoiar pequenos projetos, com boas ideias”.

O Líder do CDS vai ainda propor que seja alargado ao sector privado o Programa Jovem em Formação que atualmente está restringido ao sector público.

Esta iniciativa contou, também, com a presença dos dirigentes regionais do CDS, Mário Pereira, deputado na Assembleia Legislativa, Roberto Rodrigues, ex-presidente da JP, e Sara Madalena, vereadora do CDS na Câmara Municipal da Ponta do Sol.