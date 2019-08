Uma avaria detectada num dos distribuidores de emissão da RTP-Madeira, provocou um atraso no arranque do telejornal, emitido habitualmente às 21 horas, sendo que apenas às 21h07, foi possível avançar com o bloco de informação regional.

Fonte da RTP Madeira garantiu ao DIÁRIO que o zumbido detectado na emissão proveniente do Centro de emissão regional, deve-se à mesma avaria, estando a ser feitos todos os esforços para a resolução do problema.