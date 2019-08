Rita Andrade visita ginásio criado por jovens empreendedores com o apoio do Governo Regional

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais visitou esta tarde o Ginásio ‘Vici – Health Club’, localizado em São Vicente, um dos projectos vencedores do Prémio Jovem Empreendedor Madeira 2019, atribuído ontem por esta secretaria regional, no âmbito Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), que premeia a atitude dos jovens em situação de desemprego que optam por transformar desafios em oportunidades.

O Ginásio ‘Vici – Health Club’ nasceu pelas mãos de dois jovens empresários de 25 anos. Abriu portas em Fevereiro deste ano e apresenta uma oferta diversificada que inclui pacotes de livre trânsito, aulas de grupo, sala de musculação, aulas de grupo específicas para idosos e crianças, bem como treino livre ou acompanhado.

Recorde-se que o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), está a realizar um ciclo de visitas a empresas criadas através do referido programa que, desde o início do ano, já proporcionou a criação de 37 novas empresas no âmbito do PEED e 59 novos postos de trabalho.

O Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados faz parte das 15 medidas geridas pelo IEM de apoio ao desemprego. Os contratos decorrem de pedidos de financiamento para ideias de negócio apresentadas por desempregados inscritos no IEM.