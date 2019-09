Rita Andrade visita dois projectos empreendedores apoiados pelo IEM em Santa Cruz

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita amanhã, dia 5 de Setembro, duas empresas apoiadas pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED). Ambas as empresas em Santa Cruz.

Uma é a loja ‘TinaFlor’, uma empresa muito recente; a outra, o restaurante ‘Taberna do Petisco’, uma empresa já consolidada no mercado, que aumentou o número de postos de trabalho e expandiu recentemente a área comercial.

A primeira visita, às 11h30, será precisamente à ‘Taberna do Petisco’. O restaurante, que abriu em Julho de 2015, é já uma referência na oferta gastronómica do concelho. Recebeu inclusive o ‘Prémio Excelência’ na I Gala do Empreendedor, organizado pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira.

A empresa, que será visitada pelas 12 horas, constitui um projecto que abriu portas, em Fevereiro, e nasce da visão empreendedora de uma desempregada que, após verificar a inexistência uma loja de comércio de flores de qualidade no centro da cidade de Santa Cruz, decidiu investir neste ramo de negócio.