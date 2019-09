Rita Andrade reafirma “forte aposta” do Governo Regional na área social

Rita Andrade esteve, esta tarde, na festa de Verão do Lar de Santa Teresinha, no Funchal, cujo tema desta edição foi ‘a Magia do Arco Íris’. Esta iniciativa teve como objectivo assinalar as actividades deste período estival, bem como a promoção de actividades de desenvolvimento e manutenção de capacidades dos utentes do estabelecimento.

Na ocasião, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais afirmou que o Governo Regional “tem feito e vai continuar a fazer uma forte aposta na área social”, sublinhando ainda que “são iniciativas como estas que promovem o envelhecimento activo e dão melhores condições de vida à população sénior”.

Rita Andrade não poupou nos elogios ao dirigir-se aos colaboradores e direcção do Lar de Santa Teresinha, afirmando ser “uma equipa dinâmica que trabalha diariamente junto dos seus utentes, num trabalho incansável que faz deste estabelecimento uma referência”.

No total, estiveram presentes mais de 100 utentes dos lares oficiais da Segurança Social, nomeadamente: Santa Isabel, Vale Formoso, Bela Vista e Bom Caminho.O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua e Centro de Convívio da Madalena do Mar também marcaram presença nesta tarde, onde foram vários os momentos de animação protagonizados pelos utentes das instituições.