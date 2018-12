Rita Andrade participa no jantar de Natal da Segurança Social do Porto Santo

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais termina hoje uma visita de dois dias ao Porto Santo, onde participou no jantar de Natal dos funcionários da Segurança Social. “Dada a impossibilidade de levar todos estes funcionários ao Funchal, foi feito um desafio, há cerca de dois meses, para vir ao Porto Santo e aceitei de imediato”, disse ao DIÁRIO Rita Andrade, considerando o momento “muito positivo”, por ter gerado uma “comunhão de ideias e um espírito alegre” que a secretária quer manter, bem como pelo facto de ter sido a única governante a participar neste evento, nos últimos 22 anos.

Depois do jantar de ontem, Rita Andrade almoçou hoje no Lar da Fundação de Nossa Senhora da Piedade, tendo aproveitado para reunir-se com a direcção da fundação. Desta reunião saiu a possibilidade de criar, em 2019, a lavandaria social e o serviço de entrega de refeições ao domicílio.