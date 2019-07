Rita Andrade na Expomadeira

Rita Andrade visita Expomadeira com várias iniciativas a decorrer no Stand do Governo Regional

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade, visita amanhã, segunda-feira, 8 de julho, pelas 18h30, a Expomadeira 2019 a decorrer no estádio dos Barreiros.

Pelas 19 horas, terá lugar no stand do Governo Regional, a atuação do Grupo Folclórico do Centro de Atividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, seguido de uma entrega de cabazes solidários, pelas 19h30, no stand da Insular a 5 Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Às 21 horas, decorrerá a actuação do Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol.