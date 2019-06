Rita Andrade incentiva desempregados a deixarem marca positiva nas formações

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais marcou hoje presença na sessão de abertura da Formação em Contexto Real de Trabalho, que decorreu na Junta de Freguesia de Santo António, no Funchal, para 75 formandos desempregados.

Rita Andrade deixou palavras de sensibilização e incentivo, para que aproveitem bem a formação e possam dar o máximo e deixar a sua marca. Uma realidade que, segundo disse, poderá fazer a diferença na escolha para as oportunidades de trabalho que possam surgir agora ou mais tarde.

O evento, integrado nos Projectos Sociais 2019 da ASA- Associação de Desenvolvimento de Santo António, e desenvolvido pela Competir+, é financiado pelo Governo Regional.

Além da formação teórica, haverá formação prática nas 30 entidades de acolhimento. A formação visa promover uma experiência formativa dos desempregados em contexto de trabalho, na perspectiva de facilitar a sua integração profissional e dar a conhecer às entidades de acolhimento, novos recursos humanos que estavam em situação de desemprego e que poderão integrar os quadros após a formação.

Nesta primeira fase os formandos são provenientes de diversas profissões, que incluem desde os psicólogos, cuidadores, cozinheiros, jardineiros, relações públicas, pedreiros e condutores, entre outros, estando já marcada a segunda fase do projecto com outros 75 formandos, a partir do início de Setembro.