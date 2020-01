A cerimónia de inauguração da requalificação do exterior e interior da Capela de São Vicente, mais conhecida por Capelinha do Calhau, terá lugar no próximo dia 22 de Janeiro (quarta-feira), dia do padroeiro do concelho de São Vicente.

A inauguração está agendada para as 15 horas e contará com as presenças do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês e do Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

Na restauração levada a cabo nesta ermida centenária destaca-se a utilização de cantaria, respeitando os traços históricos desta icónica capela.

No exterior, foi efectuado um enrocamento em pedra aparelhada de forma a proteger o monumento da acção da ribeira. Foi ainda reconstruído o muro da capela, também com recurso à utilização de pedra aparelhada, sendo posteriormente forrado com pedra de cantaria.

No interior, o chão e o altar também foram alvo de obras de beneficiação ao serem forrados com pedra de cantaria. Foram igualmente efectuados trabalhos de pintura no interior e no exterior da capela. O custo da requalificação, quer exterior e interior, foi de cerca de 60 mil euros.

Após a cerimónia de inauguração, terá lugar, pelas 16 horas, uma missa e procissão, presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja Matriz de São Vicente.