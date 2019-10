Requalificação do Conservatório poderá entrar no próximo Orçamento Regional

“Vamos programar um investimento de requalificação e de reabilitação deste edifício [Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM)]. Está a necessitar de obras. Vamos fazê-lo. Possivelmente, para estipular alguma verba já no próximo Orçamento, para iniciarmos essa requalificação “. O Presidente do Governo Regional falava aos jornalistas na cerimónia comemorativa dos 73 anos do Conservatório e entrega de diplomas de mérito a 98 alunos do CEPAM, esta terça-feira.

Miguel Albuquerque adiantou que além da reabilitação do edifício, também a instalação eléctrica “e o conjunto de outras estruturas” têm de ser melhoradas. Para tal, contará com o contributo do director da Escola das Artes: “Não é só reabilitar, temos que criar melhores condições de operacionalidade e de funcionamento do próprio edifício em si”.

O Presidente do Governo garantiu o mesmo à plateia que tinha em frente durante a sua intervenção na cerimónia de entrega de diplomas, mas sem mencionar o Orçamento do próximo ano: “Vamos fazer um esforço, neste mandato, para requalificarmos este edifício e respectivas delegações nos diversos concelhos. Este vai ser requalificado, vai ser arranjado”

Miguel Albuquerque enalteceu a importância da Escola das Artes já que “a formação artística é essencial hoje e é essencial em termos de dotar os jovens de capacidade criativa, de imaginação, de inovação, tudo aquilo que é essencial nas sociedades modernas”. Além do mais, sublinhou, “tem também a ver com algo que é o enriquecimento da pessoa”, pelo que “ este Conservatório - Escola das Artes, tem feito um trabalho muito importante na elevação os padrões culturais e artísticos da Região”.

Questionado pelos jornalistas, afirmou que a reunião desta terça-feira na Quinta Vigia serviu para aprovar o Programa de Governo que será, posteriormente, entregue na Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira.

Reforço Associação de Promoção da Madeira

Também questionado pela comunicação social sobre o reforço de verbas para a Associação de Promoção da Madeira (APM), o Presidente do Governo assegurou que é algo que “já está equacionado no próximo programa de Governo”. Como tem afirmado nos últimos tempos, Albuquerque relembrou que é altura de apostar em novos mercados, sem deixar os tradicionais, visto que o sector do turismo na Madeira passa por uma fase menos positiva - tanto pela falência de companhias aéreas que eram estratégicas para a Região, como pela emergência dos mercados concorrentes da Madeira, que estiveram em baixo no auge da Primavera Árabe, mas agora voltam à corrida, captando turistas que vinham para a ilha: “Vai obrigar a um reforço das verbas para a APM. Esse reforço será quantificado e apresentado no Orçamento da Região pelo próprio secretário [regional do Turismo e Cultura]”.

Sobre quem ocupará o cargo de presidente da APM, Miguel Albuquerque diz apenas que deve ser ligado ao sector do turismo e conhecer bem o transporte aéreo, tanto no sector da aviaçao, como aeroportos: “Será decidido depois, não é só o Governo que escolhe, temos que ouvir os nossos parceiros”, rematou.