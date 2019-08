Representante da República exprime “tristeza pelo desaparecimento de notável figura”

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, emitiu uma nota de pesar pela mote de Emanuel Rodrigues:

“No momento em que recebeu a infausta notícia do falecimento do Dr. Emanuel Rodrigues, vem o Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, exprimir a sua tristeza pelo desaparecimento desta notável figura da nossa comunidade.

Político de convicções e ilustre advogado, Emanuel Rodrigues distinguiu-se sempre pelo pensamento humanista e pela defesa intransigente da Autonomia, para cuja construção muito contribuiu nos oito anos em que, sempre com elevação e independência, presidiu aos passos iniciais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. À Família e aos muitos amigos que deixou em todos os quadrantes do meio político regional, o Representante da República apresenta as suas mais sentidas condolências.”