Remax Elite junta-se ao Banco Alimentar Contra a fome e beneficia 50 famílias do Porto Santo

A Remax Elite acaba de juntar-se ao Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (BACFM) com vista a patrocinar o desenvolvimento de vários projectos, no âmbito da Responsabilidade Social do Grupo.

Desta forma, o primeiro projecto beneficiará 50 famílias do Porto Santo, com bens alimentares no valor de 2.000€, que serão entregues esta sexta-feira, 28 de Julho, na Conferência de São Vicente de Paulo de Nossa Senhora da Piedade, na forma de cabazes, totalizando 120 beneficiários.

Os cabazes são constituídos por um leque diversificado de bens de primeira necessidade adaptados às tipologias das famílias.

A Presidente do Banco Alimentar da Madeira, Fátima Aveiro, estará presente, assim como os sócios Gil Freitas e Jaime Abreu, bem como vários agentes da Remax Elite, que se encontram na Ilha do Porto Santo por ocasião da Convenção do grupo.

O Banco Alimentar intermediou todo o processo, tendo elaborado a lista de produtos a adquirir ao grupo Mateus e Nunes, que também se associou à causa, doando mais géneros para além dos 2.000€ da Remax Elite, na cedência do transporte marítimo para o Porto Santo, nos termos do acordo com o Grupo Sousa, otimizando assim o valor da doação, bem como a operacionalidade de toda a logística inerente.

No total, seguirão para o Porto Santo, três paletes com um total de 3.000 unidades de produtos alimentares.

A parceria entre a Remax Elite e o Banco Alimentar, será objecto de um acordo, onde constarão os restantes projectos previstos para 2019.