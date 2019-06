Redução do preço dos passes sociais proposta pelo CDS é “medida de sucesso”

O CDS-PP Madeira congratulou-se hoje com o facto de o vice-presidente do Governo Regional ter reconhecido, esta semana, no parlamento madeirense, que a proposta para baixar o preço dos passes sociais foi uma iniciativa do CDS.

António Lopes da Fonseca fala em medida de “sucesso” para as famílias que, no caso de viver em Machico, poupam cerca de 600 euros por ano, mas também um “sucesso ambiental” por, em apenas dois meses, haver mais 7.300 pessoas a utilizar o passe social, simbolizando “menos automóveis particulares a poluir o ambiente”. Nesse sentido, o partido “regozija-se pela importância social e ambiental da medida”.

A proposta de descida no preço dos passes sociais está em vigor desde Abril. No Funchal cada passe passou de 45 euros para 30 euros e nos restantes concelhos da Região aplica-se um valor único de 40 euros. Uma redução significativa sobretudo para as famílias dos concelhos mais afastados que conseguem uma poupança de cerca de 50 euros/mês, ou seja, 600 euros/ano, disparando o número de pessoas que utiliza os transportes públicos passando de 22.000 para 29.000.

Segundo Lopes da Fonseca, a proposta foi apresentada pelo CDS em Setembro de 2018 e negociado com o Governo Regional do PSD que a incluiu no Orçamento da Região para 2019. “Esta semana, durante o debate parlamentar, o líder do CDS, Rui Barreto, pediu ao vice-presidente do executivo para clarificar a paternidade da proposta. Pedro Calado não se fez rogado: “Os passes sociais são uma grande medida que este governo implementou com uma proposta do partido CDS”, esclareceu.

De acordo com o dirigente centrista, a medida tem sido “um sucesso” com “mais sete mil pessoas a usufruir da redução do passe social”, num total de “mais de 29 mil utentes de passes sociais”.