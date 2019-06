Recolhidas quatro toneladas de lixo marinho na Madeira

A campanha que decorreu ao longo de um mês e envolveu 35 entidades e instituições da Região, permitiu recolher quatro toneladas de lixo marinho. Material que o artista Bordalo II vai utilizar para criar uma obra de arte que irá ficar em Câmara de Lobos e será inaugurada no próximo sábado.

“A luta contra a poluição do mar é uma prioridade deste governo”, assegura Susana Praada. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, que fez um balanço positivo a esta campanha, destaca o esforço feito no combate à poluição marinha.

“Desde 2015 que temos uma estratégia de combate à poluição marinha e os resultados estão à vista de todos, com a melhoria substancial da qualidade das águas balneares. No entanto, este não é um trabalho que possamos fazer sós, pelo que lançámos um apelo à população no sentido de combater connosco a poluição dos mares da região e foi com enorme satisfação que assistimos à adesão de centenas de pessoas, ao nosso desafio de recolha de lixo marinho”, afirma.

Por toda a Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens várias instituições e voluntários recolheram lixo marinho.