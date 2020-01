Publicadas novas tabelas do IRS 2020 para a Madeira

O Governo Regional acaba de publicar no JORAM as tabelas de retenção da fonte, em euros, para vigorarem durante 2020, em sede de IRS.

As tabelas agora aprovadas reflectem para além da sua adequação à taxa de inflação e a actualização automática do valor do mínimo de existência, o progressivo esforço de ajustamento entre as retenções na fonte e o valor de imposto a pagar e a actualização dos escalões de rendimentos das taxas gerais de imposto com influência nas taxas médias, por força da progressividade do imposto aplicável aos sujeitos passivos de IRS residentes na Região Autónoma da Madeira.