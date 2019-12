PTP diz que compra da SDM pelo Governo Regional ao Grupo Pestana é “negócio da China”

O Partido Trabalhista Português alerta para mais um “negócio da China” feito “com dinheiro dos contribuintes”. É desta forma que o Presidente da Comissão Política do PTP reage à notícia publicada hoje no DIÁRIO sobre a intenção do Governo Regional em comprar a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) ao Grupo Pestana, concessionária do Centro Internacional de Negócios - Zona Franca da Madeira (CINM - ZFM).

Quintino Costa relembra que o seu partido pediu em Março deste ano, uma “audição parlamentar para esclarecer a situação do processo de infracção despoletado pela UE ao ajuste directo atribuído ao CINM, com renovação por mais dez anos, da concessão da Zona Franca da Madeira à SDM, detida maioritariamente pelo Grupo Pestana”, audição essa que mereceu o chumbo do PSD.

Recordou ainda que o PTP tem vindo a apresentar propostas para “a regionalização da Zona Franca da Madeira”, salientando que se trata de um “sector estratégico para a economia regional”, sendo “desnecessário a existência da SDM para a gestão da Zona Franca, podendo o Governo Regional assumir a sua gestão”.

Entende que este “grande negócio elaborado por Miguel Albuquerque e Rui Barreto lesa duplamente a região” uma vez que com o fim da concessão, o Governo poderia “assumir a gestão da ZFM”, mas em vez disso, “quer comprar a SDM com dinheiros públicos, beneficiando o grupo económico Pestana”, acusa, estranhando a “obsessão do Governo com a SDM”, uma vez que “esta empresa pode morrer sem perder postos de trabalho e sem que se altere a actividade da ZFM”, refere Quintino Costa.

Por isso, o PTP reafirma que “basta revogar a concessão”, não sendo necessário comprar a SDM, permitindo “salvaguardar as finanças da Região, quebrando a continuidade e ciclos que alimentam os interesses dos grupos económicos que controlam descaradamente o futuro do arquipélago”.