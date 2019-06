PSD no Porto Santo destaca sucesso da mobilidade

O grupo parlamentar do PSD escolheu, este domingo, o Potro santo para esclarecer um dos seus compromissos, que foi o tema da mobilidade.

Assim, o deputado do PSD Porto santo, Bernardo Caldeira, salientou aos jornalistas que “um dos compromissos do Governo foi o subsídio de social mobilidade no apoio ao passageiro madeirense, tanto por via área como por via marítima, sendo que essa mesma medida teve como propósito esbater a sazonalidade para que assim houvesse mais procura na época mais baixa”.

“Essa medida destacamos aqui hoje, o êxito que tem sido, porque após a implementação no dia 1 de Fevereiro de 2016 tem vindo a crescer sucessivamente”, disse.

Assim, em 2016, realçou o facto de ter havido “27 mil pessoas que receberam o subsídio, sendo que esse número tem vindo a crescer, pois no ano a seguir (2017), cresceu cinco mil passageiros e no ano de 2018, já com um crescimento de 14 mil passageiros”.

Bernardo Caldeira salientou, na conferência de imprensa, que esta medida “teve como intuito esbater a sazonalidade e dinamizar a economia local, e mais uma vez, o Governo Regional assume os compromissos e cumpre”. Posto isto, o deputado realçou que “os resultados estão à vista, com a vinda de mais passageiros e mais turistas madeirenses na época baixa, contribuindo para dinamizar a economia local que hoje, felizmente, funciona o ano inteiro”.