PSD manifesta “profundo pesar” pela morte de Emanuel Rodrigues

O PSD-M emitiu um comunciado sobre a morte do primeiro presidente do parlamento regional:

“O PSD/Madeira manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do seu companheiro Emanuel Rodrigues, ilustre militante social-democrata e figura incontornável da história da Região, associada não só à conquista da Autonomia e aos seus valores como, também, ao exercício da democracia regional.

Emanuel Rodrigues foi o primeiro presidente da Assembleia Regional, onde cumpriu mandatos de 1976 a 1984. Foi ainda deputado à Assembleia Constituinte, entre 1975 e 1976, participando na aprovação da primeira Constituição da República depois do 25 de Abril. Era ainda um dos mais notáveis advogados da nossa Região.

É com sentido reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado, designadamente em prol do Partido-Social Democrata, da Autonomia e da Região que o PSD/Madeira endereça, nesta hora de dor, à família enlutada, as suas condolências.”