PSD desafia Ricardo Franco a fazer melhor no Parque Desportivo de Água de Pena

As opções do Executivo de Ricardo Franco para o Parque Desportivo de Água de Pena são criticadas pelo PSD Machico, que através do seu gabinete de comunicação acusa o autarca socialista de não dignificar o espaço e o fim para que foi criado, a prática desportiva e o lazer. Segundo os social-democratas, a “Câmara de Machico transforma Parque Desportivo de Água de Pena num leilão de automóveis” e desafia-a a fazer melhor ou desistir da concessão.

Em causa está a gestão do espaço e as alterações introduzidas, entre elas o concurso para licenciar um centro de leilão de automóveis e a colocação de contentores no recinto por baixo da pista do Aeroporto. Aquilo que chamam de “nova tendência deste executivo”, a de colocar contentores em diversos locais do concelho, “é um verdadeiro atentado à dignidade do parque desportivo”, lemos.

Segundo o documento, os utilizadores do Parque têm criticado o PS pela “destruição” do espaço. “A ruinosa gestão do parque desportivo de Água de Pena traduz a falta de criatividade de um executivo que é facilmente influenciado por investimentos inadequados”, acusa o PSD. “Se o executivo é inoperante e não promove condições para dignificar aquele espaço, então deve reflectir se deve continuar com a concessão para o bem de Machico e para o bem do parque desportivo”, conclui.