PSD defende medidas a favor da população da Ribeira Brava

“Os Vereadores Social-democratas contribuíram e estão dispostos a contribuir, de forma construtiva e, sempre a pensar no que é melhor para as populações, naquele que será o próximo Orçamento da Câmara Municipal da Ribeira Brava”. É desta forma que o Gabinete de Comunicação do PSD caracteriza a postura dos vereadores do PSD na Ribeira Brava que “tem vindo a ser seguida até à data em prol da população”.

Este compromisso foi, como revela a mesma nota, reiterado na reunião pelo direito de oposição, que decorreu esta semana, na qual os vereadores do PSD aproveitaram para apresentar várias medidas que entendem ser fundamentais para o desenvolvimento do Município, nas mais diversas áreas de actuação.

“Paralelamente ao reforço financeiro, humano e logístico das Juntas de Freguesia – possibilitando que estas possam vir a assumir mais competências e melhores respostas às necessidades das populações – a vereação Social-democrata defende, também, o reforço do apoio ao associativismo, em particular no que diz respeito aos apoios de cariz social”, admitindo que, actualmente, os apoios à educação e às famílias, alguns resultantes de propostas apresentadas pelo PSD, em anteriores reuniões do Executivo, “já se encontram em patamares que são aceitáveis para corresponder às necessidades dos residentes no concelho”, salientam os social-democratas.

A reabilitação de imóveis degradados (nomeadamente escolas) que possam ser posteriormente devolvidos à comunidade, o reforço da sinalética e dos abrigos dos passageiros, a redução das barreiras arquitetónicas, a pavimentação de estradas e caminhos, assim como a abertura, alargamento e limpezas das veredas, em todo o concelho, foram outras das propostas apresentadas.

A estas, associa-se a necessidade de serem “mantidos os projetos propostos pelo PSD”, como o Orçamento Participativo e a redução da utilização do plástico, entre outros, projetos que acabaram por ser relembrados nesta reunião, com bastante ênfase na componente ambiental. Nesta matéria, os vereadores Social-democratas acreditam e defendem que a autarquia da Ribeira Brava “pode e deve assumir a sensibilização para a causa ambiental como uma das suas principais prioridades, dando exemplo disso mesmo nas suas diferentes acções”, refere ainda o comunicado.