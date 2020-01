PS-M defende mais investimento em habitação social

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) Madeira, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou, esta manhã, as obras dos novos blocos de apartamentos do programa ‘Amianto Zero’, na Quinta Falcão, em Santo António (Funchal).

É “uma satisfação estar aqui [na Quinta Falcão] com o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, e ver que os projectos que iniciamos estão a ter continuidade e, ao fim ao cabo, estamos a resolver os problemas da habitação”, começou por dizer o porta-voz do grupo, Paulo Cafôfo, sublinhando o “trabalho exemplar” da autarquia no que concerne à habitação social, “mesmo com os poucos meios e recursos que tem”.

O parlamentar lembrou que “a CMF já resolveu parte significativa dos problemas ligados ao amianto nas habitações sociais existentes no Funchal”, reforçando que estes novos 30 fogos, na Quinta Falcão, são “a continuidade desta resposta”, através do ‘Programa Amianto Zero’. “São 30 fogos de uma grande qualidade, porque as pessoas que vêm viver para habitação social têm que ter condições de dignidade e de excelência”, frisou.

Paulo Cafôfo lembrou também que existem “muitas pessoas que vivem em habitações sem condições, sem qualquer dignidade”, revelando que “há muitas pessoa que não conseguem ter ou comprar uma habitação, nem arrendar, porque, como sabemos, os rendimentos da generalidade da população madeirense são muito baixos”. Aliás, “temos 81 mil pessoas em risco de pobreza”, acrescentou socorrendo-se dos últimos dados tornados públicos pela comunicação social.

Por outro lado, o deputado socialista salientou que, este ano, o Orçamento é “mais curto”, em “quase menos 200 milhões de euros”, relativamente ao ano passado, e que “não estabelece a habitação como uma prioridade”.

Não obstante assegurou que “não será isso que vai impedir a Câmara de fazer o seu trabalho, de estar ao lado das pessoas e de ser empreendedora naquilo que tem de ser feito”.

O deputado revelou ainda que “o PS irá apresentar propostas para que, efectivamente, este flagelo social seja resolvido. Em primeiro lugar, para construção de nova habitação social e em programas de recuperação de imóveis degradados, porque há gente que ainda vive, infelizmente, em casas praticamente em ruínas, e, em segundo, em programas para arrendamento acessível”.

“Precisamos de medidas estruturais para resolver este problema de uma vez por todas, se há dinheiro para investir em betão, o bom betão é este, em habitação social”, reforçou Paulo Cafôfo.