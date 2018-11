PS apresenta voto de protesto contra as declarações de Albuquerque sobre a formação superior

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira apresentou, no Parlamento madeirense, um voto de protesto pelas declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sobre a formação superior.

Refira-se que, recentemente, o líder do Executivo madeirense afirmou que “aquela ideia muito à portuguesa dos doutorzinhos e dos engenheirinhos está fora de moda”. Palavras, que, no entender do líder parlamentar do PS, são “infelizes” e que, mais uma vez, «revelam um Governo e um PSD que, contrariamente ao que apregoa, não mostra qualquer preocupação ou respeito em relação à escolaridade da população e ao futuro dos jovens madeirenses».

Depois de o então primeiro-ministro do PSD, Pedro Passos Coelho, ter “convidado” os jovens portugueses a emigrarem, eis que o seu amigo Miguel Albuquerque faz afirmações deste calibre, ofensivas para aqueles que, com esforço, investiram na sua formação, pensando num futuro profissional que, em grande parte dos casos, está posto em causa devido às políticas erradas seguidas pelo Governo Regional.

Com esta atitude, afirma Victor Freitas, o líder do Executivo madeirense, além de desvalorizar o empenho das famílias que, muitas vezes em condições difíceis, apostam na formação dos seus filhos, está também a passar uma borracha sobre a importância das instituições de ensino superior, nomeadamente a Universidade da Madeira, que é de importância fulcral para o desenvolvimento da Região.

A Educação é um direito de todos, sem excepção, e, como tal, deveria constituir uma prioridade do Governo Regional. A Madeira precisa de ter mais e melhor Educação e isso implica ter uma Universidade mais sólida e, consequentemente, mais pessoas com formação superior, sublinha o socialista.

Reconhecemos a relevância do ensino técnico-profissional e concordamos que haja investimento nesse domínio, mas nunca se pode pôr em causa, com tamanha leviandade, o ensino superior e aqueles optam pelo mesmo.

Assim, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresenta um voto de protesto contra as afirmações do presidente do Governo Regional.