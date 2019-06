Provas de aferição de Matemática, Ciências Naturais e Português decorreram com normalidade

Esta quinta-feira, 6 de Junho), foi dia de Provas de Aferição de Matemática e Ciências Naturais, do 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º ano de escolaridade), e de Português, do 3.º Ciclo do Ensino Básico (8.º ano de escolaridade).

Segundo a Secretaria Regional da Educação (SRE), dos 2.736 alunos inscritos nas provas de Matemática e Ciência Naturais, 2.686 acabaram por realizá-la, correspondendo a uma participação de 98,2%. As provas realizaram-se em 28 estabelecimentos de ensino, sob a vigilância de 379 professores.

A Prova de Aferição de Português foi efectuada em 29 escolas, por 2.567 dos 2.669 dos alunos inscritos, o equivalente a uma taxa de participação de 96,2%, com o apoio de 293 professores vigilantes.

O processo decorreu de forma normal, adianta ainda a SRE.