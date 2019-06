Prospecção do mar para lançamento do cabo submarino em curso

O navio ‘OGS Explora’ está a fazer a prospecção do mar para o lançamento do cabo submarino que vai ligar o Brasil à Europa e que incluir uma ligação em cabo submarino, entre a Emacom - Telecomunicações da Madeira (empresa do grupo da Empresa de Electricidade da Madeira), e a Ellalink Ireland Limited (operadora de comunicações submarinas), contratualizada no ano passado, um investimento de 13,6 milhões de euros. Ontem o vice-presidente do Governo Regional da Madeira esteve a bordo, a acompanhar os trabalhos. Segundo a Vice-presidência, o cabo deverá começar a ser lançado no final deste ano, início do próximo, estando a conclusão prevista para o final de 2020, princípio de 2021.

Este é no entender de Pedro Calado mais um passo para que a Região possa dispor de mais e melhores redes de comunicação em fibra óptica. O investimento, acredita, será mais um factor de atractividade para a Madeira e Porto Santo, na medida em poderá oferecer “um serviço de qualidade e a custos mais baixos”, deu conta o Gabinete de Comunicação, citando o n.º dois do Executivo. A ligação por cabo de quase sete mil quilómetros, ligando Fortaleza e Sines, vai fazer a ligação da Madeira. “Estamos a entrar numa rede 5G, numa era digital por excelência. Este cabo vai permitir uma maior quantidade de dados a circular na mesma fibra, com mais operadores e a uma velocidade muito superior àquela que existe e a custos muito mais baratos. Podemos ter não apenas um operador como o actual, mas dois ou três operadores de telecomunicações a uma muito melhor qualidade de informação e muito mais rápida”, lemos no documento, que revela também que a quantidade de dados processados no país vai passar dos sete terabytes actuais para 18 terabytes.