O PSD/São Martinho diz, através de um comunicado de imprensa, que o prolongamento da Ciclovia no Funchal é “uma cópia mal feita da ideia original do PSD”.

“O PSD/São Martinho regista a aprovação, em reunião camarária, da extensão da Ciclovia nesta freguesia. Apesar de ser uma cópia mal feita da ideia original do PSD, considera-se que é melhor haver investimento do que não haver investimento na cidade, conforme é apanágio do actual executivo socialista. Importa, ainda assim, esclarecer que, neste momento, estamos a falar de uma realidade que não passa de uma intenção”, afirma.

Estranha – “e para quem andou mais atento nos últimos meses” – que este investimento venha a ser possível”.

“Então o chumbo do orçamento não ia impedir a CMF de fazer investimentos? Então o chumbo do orçamento não ia impossibilitar a CMF de governar para os munícipes e de fazer as obras necessárias? Então a CMF não ia ficar parada? Pelo visto, havia meios, o que faltava ao Executivo socialista era apenas e tão só vontade política”, acrescenta.

Por isso, espera que “não estejamos perante mais um anúncio que não passa disso mesmo, tal como sucedeu com a obra de reabilitação da Confeitaria Felisberta, com a requalificação e recuperação do Centro Cívico de Santa Luzia, com a recuperação da Estação de comboio do Monte ou com a requalificação do Matadouro, entre muitos outros exemplos”. “Projectos que apesar de inúmeras vezes anunciados, ao longo dos últimos anos, nunca saíram do papel e se arrastam no tempo, permanecendo sem qualquer prazo de arranque”, concluiu.