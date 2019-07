Projecto dos ‘Grandes Azuis’ estreia Ciclo de Conversas em Rotary

O Rotary Club Machico Santa Cruz está a organizar um ciclo de conversas, denominado ‘Conversas em Rotary’, cuja primeira sessão terá Lugar amanhã, dia 30 de Julho, pelas 20 hORAS, no Hotel Four Views Oasis - Caniço de Baixo.

O tema desta conversa será ‘O Sonho dos Grandes Azuis’, tendo como oradora a presidente desta associação que apoia pessoas com autismo na Região, Ana Luísa Caires. A moderação estará a cargo de Cesário Camacho, jornalista da RTP-Madeira, que se junta a esta iniciativa de divulgação e de nascimento de uma parceria entre Rotary e os Grandes Azuis.

Esta iniciativa e todo o Ciclo de Conversas que irão acontecer neste ano rotário 2019-2020, são abertas à população, e correspondem ao desafio lançado pelo Rotary Internacional, cujo lema é ‘Rotary Conecta o Mundo’.

Estas sessões visam ainda promover o encontro de especialistas e personalidades convidadas, com o objectivo de “formar e informar sobre temáticas que confluem com os objectivos sociais do clube, reforçar e estabelecer parcerias com entidades que têm um meritório serviço à comunidade e dar visibilidade a projectos sociais de valor”, realça uma nota da organização.