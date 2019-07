Príncipe Charles visita Crawley onde residem e trabalham muitos madeirenses

O príncipe Charles visitou, esta manhã de quarta-feira, 10 de Julho, a zona empresarial Manor Royal de Crawley, que fica perto do aeroporto de Gatwick, e realizou a abertura oficial do um Centro de Treinamento de Londres da L3Harris and Technologies.

É nesta zona empresarial que trabalham muitos madeirenses, como constatou o presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, a quando da sua primeira visita oficial à cidade de Crawley, em Março deste ano.

O príncipe Charles foi recebido pelo novo Mayor da cidade de Crawley.