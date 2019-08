Princesa Stephanie esteve na Madeira há 26 anos

A 34.ª edição do Rali Vinho Madeira, prova de todo do Campeonato da Europa, contou com uma lista de quase 100 pilotos, entre eles Piero Liatti, Andrea Aghini, Fabrizio Tabaton ou Patrick Snijers, todos prioritários FIA e candidatos ao título europeu. No entanto, nesse ano, seria o piloto do carro nº 31, um Toyota Celica, a concentrar as atenções, antes e depois do rali.

Daniel Ducruet era um perfeito desconhecido, não tinha grande currículo e até viria a ter uma passagem discreta pela prova madeirense. Mas tinha um pormenor da sua vida que o tornava interessante: tinha sido guarda-costas e era o namorado da princesa Stephanie do Mónaco, a filha mais nova de Rainier e Grace Kelly.

Depois de se ter aventurado no mundo das canções, sem grande sucesso, Stephanie era um dos alvos favoritos dos papparazzi, sobretudo quando se fazia acompanhar dos namorados.

A princesa veio à Madeira acompanhar Ducruet, esteve vários dias na Região, sempre acompanhada de forte segurança e foi o centro das atenções.

Na edição de 9 de Agosto, depois de vários dias na primeira página, o DIÁRIO noticiava o fim da visita da princesa. Numa edição em que também se falava de caça.