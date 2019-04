Primeira acção de formação na Região em ‘Gestão do voluntariado’

14 formandos receberam hoje, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, certificados de participação na primeira ação de formação em ‘Gestão do Voluntariado’ levada a cabo na Região. Na cerimónia de entrega, esteve presente a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Esta ação de formação, organizada pela Casa do Voluntário e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), com o apoio do Governo Regional, teve como principal objetivo dotar o grupo de formandos, composto por coordenadores, técnicos e dirigentes, de conhecimentos ao nível da gestão de voluntários e programas de voluntariado, nas instituições a que pertencem.

Foram abordadas temáticas variadas, relacionadas com o recrutamento, acolhimento, integração e avaliação dos voluntários, bem como a motivação e relações interpessoais na prática do voluntariado.