Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe ‘SalvaMar Madeira’

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu em audiência, esta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019, pelas 15 horas os dirigentes da Associação de Nadadores da Madeira.

Fátima Ascensão, Sérgio Gomes e Luís Miguel Rosa pediram a “magistratura de influência” do Presidente do parlamento madeirense, para que sejam recuperadas as conclusões do Grupo de Trabalho para a “Adaptação à RAM do Regime Jurídico do Estatuto do Nadador Salvador”.

A Associação SalvaMar Madeira foi um dos parceiros que contribuiu para a tentativa de adaptação da Região da Lei n.º 68/2014 de 29 de agosto, no âmbito deste Grupo de Trabalho. Uma missão não terminada na anterior legislatura e que, na opinião dos dirigentes associativos, deve transitar para a atual legislatura.

Numa “terra de turismo”, onde se pode fazer praia quase o ano inteiro, os dirigentes associativos entendem que a Região pode ser inovadora ao tentar garantir, em vez de sazonal, uma Carreira de Nadador Salvador anual, de modo a que estes profissionais possam exercer outras funções, além de Nadador Salvador, como por exemplo as de vigilância e/ou de segurança na época baixa.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira prometeu transmitir aos Grupos Parlamentares e ao deputado do PCP as preocupações da Associação SalvaMar Madeira e questionou sobre a sensibilidade dos municípios para esta temática.