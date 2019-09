Presidente da Assembleia felicita Tolentino Mendonça pela nomeação como cardeal

Numa nota hoje dirigida à imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) felicitou José Tolentino Mendonça pelo anúncio da sua nomeação para cardeal, que terá lugar em Roma, no dia 5 de Outubro próximo.

Tranquada Gomes começa por realçar que se trata de “um motivo de orgulho para a nossa Região Autónoma e para o País, em particular, para a comunidade católica” destaca a “fulgurante e marcante carreira na hierarquia da Igreja Católica”, de Tolentino Mendonça, “um homem inquieto com os grandes desafios que se colocam à nossa civilização”, “multifacetado” e “profundamente humanista”.

O líder da ALRAM evidenciou ainda a “simplicidade e humildade” exibida pelo futuro cardeal madeirense, qualidades essas que “só os verdadeiramente grandes podem ter”, recordando as palavras de D.Tolentino quando no ano passado foi nomeado bispo: “não sei ser bispo. Vou ter de aprender”.

“Desejo os maiores sucessos no desempenho das suas relevantes funções que em muito honram e prestigiam esta Região Autónoma”, conclui o comunicado.

O Papa Francisco anunciou, este domingo, após a recitação do Angelus o nome de D. José Tolentino Mendonça, como parte da lista que inclui colaboradores directos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

Recorde-se que o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça é bibliotecário e arquivista da Santa Sé, passando agora a cardeal.

O arcebispo madeirense torna-se o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no actual pontificado; passa a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, de 52 anos.

O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de Outubro, no Vaticano.