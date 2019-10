Prepare o guarda-chuva

A chuva volta às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta-a como possível no Funchal e também no restante Arquipélago, em especial durante a tarde. De resto hoje será um dia com céu com períodos de muitas nuvens e vento em geral fraco, incluindo no Funchal, onde os termómetros deverão registar 24ºC de máxima. No Porto Santo a temperatura não sobe além dos 23ºC.

Câmara de Lobo, Lugar de Baixo e Ponta do Pargo vão registar também 24ºC, de acordo com as previsões das meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues. Caniçal, Machico e Santa Cruz ficam-se pelos 23ºC, o mesmo acontecendo em São Vicente e no Porto Moniz. Santana não irá além dos 22ºC.

Quanto ao mar, a temperatura da água está nos 23ºC, na costa Norte hoje com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul com ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.