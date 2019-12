Preços dos combustíveis na Madeira: gasolina a baixar, gasóleos a subir

Foi publicado na sexta-feira e entrou em vigor às zero horas desta segunda-feira o despacho que homologa os preços máximos de venda ao público de três combustíveis para vigorar na Região Autónoma da Madeira até ao último minuto do próximo domingo, 29 de Dezembro.

Em resumo, há uma descida no preço da gasolina 95 e um aumento no gasóleo rodoviário e no colorido e marcado.

Preços de 23 a 29 de Dezembro

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,478 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,277 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,808 por litro

Preços anteriores (16 a 22 de Dezembro)

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,482 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,273 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,803 por litro