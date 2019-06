Porto Santo prepara festas de São João

Todo o cuidado é pouco para preparar as festas de S João no Porto Santo, o maior cartaz turístico da ilha, que arranca oficialmente amanhã ( dia 20 de Junho), pelas 18 horas.

Na Alameda Infante D Henrique, onde ficam as barraquinhas de comes e bebes, os comerciantes e distribuidores fazem os últimos preparativos. Do mesmo modo, na Praça do Barqueiro, onde ficará o palco para as diversas actuações, fazem-se os testes de som.

De salientar também o facto de o Lobo Marinho fazer duas viagens esta quarta e sexta-feira, antevendo uma ‘enchente na Ilha Dourada, nestes próximos dias de festas do concelho do Porto Santo.

O ponto mais alto acontece, na noite de 23 para 24 de Junho, com o desfile das cinco Marchas Populares, seguido de um espectáculo piromusical, pela primeira vez no Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a música será abrilhantada por Cristina Barbosa, Matay, HMB, Fernando Daniel e Viramilho. O Município do Porto Santo refere que deu oportunidade a artistas locais e regionais, como Fonte da Pipa, Amigos da Música, Carina Teixeira, Sónia Soares, Eloísa Oliveira, Aosesses, Joana Câmara e o inconfundível Marcial. Além do programa musical, destacam ainda a presença do Grupo de Ginástica Acrobática, o Grupo de Folclore Infantil, Grupo de Folclore do Porto santo, Fun & Dance, Teatro, Coro da Junta de Freguesia, CAO Porto Santo, Escolas do Porto Santo Ensemble de Acordeões e o Coro da universidade Sénior.