Poderes públicos e grupos económicos criticados no Dia da Região

Gil Canha foi o primeiro a fazer uma intervenção, esta manhã, no Fórum Machico, local escolhido para comemorar o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses. O deputado independente criticou aquilo que denominou de “compadrio” entre os grandes grupos económicos e os poderes públicos, um assunto que, logo depois, a deputada do PTP também utilizou quando discursou. Raquel Coelho falou sobre o desenvolvimento da Região, como as vias rápidas, o turismo, e outros, para acusar que “está tudo nas mãos dos grandes grupos económicos”.

A deputada apontou ainda as “grandes festas” da Região, para fazer uma crítica à governação do PSD, afirmando que estas são “feitas à custa do endividamento”, já que a receita fiscal não é suficiente para colmatar as despesas. Raquel Coelho sublinhou ainda que a população “faz uma escolha de voto” não em base pessoal, mas “na necessidade da sua subsistência”, da mesma forma que deixa uma crítica aos ‘salvadores’ “cafofianos”.