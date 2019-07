‘Pirata’ da Madeira esteve em alto mar durante 27 dias e agora explora a Polinésia Francesa

Perto de assinalar os sete meses da sua circum-navegação em modo solitário, Henrique Afonso, mais conhecido como o ‘Pirata’ da Madeira, conseguiu ligar o Equador às Marquesas (Polinésia Francesa) em 27 dias, a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’.

O madeirense ancorou no referido grupo insular, mais concretamente na ilha de Nuku Hiva, no dia 22 de Julho, sendo que na noite passada decidiu zarpar para a ilha de Toau, isto porque agora pretende explorar o arquipélago depois de ter percorrido mais de 3.600 milhas náuticas.

De acordo com o seu testemunho concedido ao DIÁRIO, a travessia que perdurou quase um mês “foi magnífica”, pese embora a viagem tenha sido de “muita paciência”.

“Não aconteceu nada de grave e o vento estava excelente, tirando o primeiro dia que foi contra. Chegar aqui é fantástico. Agora quero explorar outras ilhas e estou muito feliz por estar aqui. Há um silêncio e uma higiene incrível nestas ilhas”, mencionou Henrique Afonso.

Recorde-se que Henrique Afonso saiu a 15 de Janeiro do Cais 8 do Porto do Funchal e já visitou diversas ilhas e países nesta sua aventura que tem como ‘bandeira’ dar a volta ao Mundo.

Pode seguir as aventuras do ‘Pirata’ da Madeira através da sua página de Facebook.