Pestana e Ronaldo na lista dos portugueses mais ricos

É a segunda vez que a revista Forbes Portugal elabora o ‘ranking’ dos 50 portugueses mais ricos cujas fortunas, agregadas, representam 24 milhões de euros e 12% do PIB. E também há madeirenses que contribuem para a riqueza nacional: Dionísio Pestana aparece na 5.ª posição da lista, com uma fortuna avaliada em 681 milhões de euros; e Cristiano Ronaldo é detentor de uma fortuna líquida na ordem dos 439 milhões de euros. Os dois madeirenses mais ricos, recorde-se, até são parceiros nos negócios com os hotéis Pestana CR7. As unidades do Funchal e de Lisboa foram as primeiras a nascer. Em 2020, a dupla vai inaugurar um novo Pestana CR7 em Marraquexe, Marrocos, com 174 quartos, dois restaurantes, um spa e um centro de negócios.

Esta edição especial da Forbes Portugal chega às bancas esta quarta-feira. Para já, da moda à hotelaria, da tecnologia à indústria, saiba quem são os 10 portugueses mais ricos:

1. Maria Fernanda Amorim & família

Fortuna: 4173 milhões de euros

Principais activos: Galp, Corticeira Amorim, Tom Ford e imobiliário

2. Alexandre Soares dos Santos & família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins e Walk’in Clinics

3. Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

Principais activos: Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter

4. José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Principais activos: Farfetch

5. Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Principais activos: Grupo Pestana

6. Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins

7. Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins

8. Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Principais activos: Eurocash e Stock Spirits

9. Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Principais activos: Grupo Luís Vicente e Refriango

10. Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Principais activos: Bial