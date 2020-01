Pedro Coelho enaltece trabalho das juntas de freguesia de Câmara de Lobos

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve presente, na qualidade de convidado, no XVII Congresso da Associação Nacional de Freguesias, na cidade de Portimão, e aproveita para enaltecer o trabalho que os autarcas das cinco juntas de freguesia do Concelho têm feito em prol da população.

“Acompanhei os nossos autarcas de freguesia e sou testemunha do seu empenho e dedicação em prol do bem comum”, frisa num comentário á sua participação naquele congresso no sul de Portugal Continental. “Os nossos executivos de Junta de Freguesia, porque estão mais próximos, identificam mais rapidamente os problemas e partilham com o executivo municipal as melhores soluções”, afiança.

Como tal, “e tendo em conta que a descentralização de competências deve ser sempre acompanhada pelo respectivo envelope financeiro, desde 2013, o Município celebra com as Juntas um protocolo de apoio de execução que tem vindo a aumentar de ano para ano”, garante. Aliás, adianta, “em 2020 são 332 mil euros, mais 290% em relação a 2013”.

Por fim, não deixa de elogiar os cinco autarcas de freguesia que também estiveram naquela reunião magna. “O Concelho de Câmara de Lobos, e em particular os seus fregueses, estão gratos pelo vosso trabalho nas freguesias de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Estreito, Jardim da Serra e Quinta Grande”. E acrescenta: “O mérito é de todos os órgãos autárquicos do nosso Concelho e, em particular, de todos os câmara-lobenses. É esta união que está a construir um concelho mais Humano e mais próspero.”