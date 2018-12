Pedro Calado hoje no Porto Santo

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, estará hoje no Porto Santo, onde irá participar num almoço de Natal com os funcionários da Função Pública na ilha dourada (ao todo são mais de 170 pessoas).

Na parte da tarde, o governante estará no sítio da Camacha, onde deverá anunciar as obras para estrada que atravessa aquela localidade.

Mais tarde, Pedro Calado irá visitar as obras da escola professor Francisco Freitas Branco. De salientar que mesmo ao lado do estabelecimento escolar, já está a funcionar a piscina.

Pedro Caldo não é o único representante do executivo madeirense a marcar presença na ilha dourada, já que a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, inicia hoje uma visita de dois dias ao Porto Santo.