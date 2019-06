Pedro Calado felicita a câmara municipal do Porto Santo pelo contributo que tem dado à Região

Na cerimónia do dia do Concelho do Porto Santo, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, começou por felicitar aquela edilidade pelo contributo que tem sido dado à Região. Na ocasião, aproveitou para recordar as políticas e apostas do Governo Regional no âmbito do desenvolvimento sustentável da ilha do Porto Santo, recordando o projecto ‘Smart Fossil Free Island’. “Queremos estar à frente no campo do ambiente, ao nível mundial”, disse o vice-presidente, sublinhando que “o nosso investimento na área do ambiente é em primeiro lugar para o bem da população local”.

Mas não é só o ambiente que está no foco do Governo Regional. Outras apostas têm sido feitas no Porto Santo, referiu Pedro Calado, recordando que nos últimos anos o Governo já apoiou mais de 70 projectos de empresas e empresários porto-santenses.