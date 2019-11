Pedro Calado diz que PSD e CDS vão ‘fiscalizar’ promessas de António Costa

A maioria parlamentar composta pelo PSD-M e CDS-M vão ‘fiscalizar’ as promessas que António Costa fez durante o período de campanha eleitoral para as Regionais. A garantia foi dada por Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, que esta tarde de quarta-feira participou nas Jornadas Parlamentares do PSD-Madeira que decorreram na Ponta do Sol.

Embora não tenham poderes efectivos de fiscalização, Calado diz que PSD e CDS vão ‘cobrar’ as promessas feitas por Costa numa altura em que o presidente nacional do PS fez campanha pelo candidato do PS-M, Paulo Cafôfo. Mobilidade marítima e área, juros que a Região paga à República e apoio ao novo Hospital são apenas algumas das promessas que a maioria parlamentar quer que o agora eleito primeiro-ministro cumpra com a Madeira.

Disse também que este governo quer que haja uma revisão da lei das finanças regionais para que o sistema fiscal próprio que o PSD preconiza vá adiante.