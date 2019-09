‘Passo a Passo’ reforça respostas educativas em Câmara de Lobos

O Município de Câmara de Lobos assinou, hoje, dia 4 de Setembro, um protocolo de colaboração com a Secretaria Regional da Educação tendo em vista a formalização de uma rede de parceria para a execução do projecto ‘Passo a Passo’, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal que visa apoiar crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

O protocolo de parceria foi assinado, esta quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tendo contado com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, do presidente do município, Pedro Coelho, e da vice-presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira.

‘Passo a Passo’ é um projecto da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, cofinanciado pelo PRODERAM, que pretende disponibilizar à população infanto-juvenil do concelho um conjunto de serviços e apoios nas áreas da terapia da fala, da psicologia, da psicomotricidade e serviço social, tendo em vista “o desenvolvimento global e integração educativa de crianças e jovens que frequentam o ensino básico que sinalizadas com necessidades educativas especiais”.

O projecto, que terá a duração de dois anos, já está em fase de implementação, sendo que as famílias de crianças e jovens do concelho, que apresentem necessidades educativas especiais, poderão proceder à inscrição para aceder aos apoios sociais que serão disponibilizados pela autarquia a partir do próximo ano lectivo.

Trata-se de um projecto “pioneiro” na RAM, conforme salientou Sónia Pereira na cerimónia de assinatura. “É um projecto que pretende promover a coesão e a integração plena dos cidadãos, em especial caso dos grupos populacionais que apresentam necessidades educativas especiais. Para concretizar o projecto, foram estabelecidas parcerias com os serviços de segurança social, educação e SESARAM, tendo sido sinalizadas cerca de 50 crianças, de todo o concelho, que frequentam o primeiro ciclo, a quem passarão a ser disponibilizados serviços de apoio pedagógico e socioeducativos, complementares às respostas já disponibilizadas pelo sistema de ensino”, explicou a vice-presidente.

Por seu turno, Pedro Coelho salientou a importância da criação de “mais uma resposta” na área da Educação, definida “desde o princípio do seu primeiro mandato como um dos sectores estratégicos de desenvolvimento concelhio”.

“Câmara de Lobos tem vindo a ter uma evolução positiva neste sector, facto que é comprovado pelo decréscimo acentuado no indicador de abandono escolar em que a taxa do concelho, de 1,92 está abaixo da taxa média da região, que é de 2,42. A nível da retenção escolar no ensino Básico, passamos de uma taxa de retenção de 16% no ano lectivo 2013/2014, para uma taxa de 6,9%, segundo os dados disponíveis referentes ao ano lectivo 2016/2017”, enumerou o autarca.

E frisou: “Não é por acaso que Câmara de Lobos é tida como exemplo, a nível regional, nacional e internacional, de sucesso de aplicação de políticas educativas, facto reconhecido com a atribuição em 2017 do prestigiante galardão ‘Cidade Educadora” da UNESCO’.

Relativamente ao projecto, disse que o ‘Passo a Passo’ representa “um reforço na aposta neste sector estratégico de desenvolvimento do concelho”, que “contribuirá para o sucesso escolar e desenvolvimento pessoal e social, das crianças abrangidas.”

A operacionalização deste projecto conta com o apoio de diversos serviços do Governo Regional da Madeira, nomeadamente da Segurança Social, da Educação e do SESARAM.

No acto de assinatura do protocolo, o secretário regional da Educação ressalvou o papel desempenhado pela Câmara na “criação de serviços e respostas educativas de proximidade para a população”. “Este projecto vem criar uma resposta efectiva e necessária às necessidades dos alunos, sem se sobrepor às respostas existentes. Esta aposta da autarquia câmara-lobense é um exemplo daquilo que deve ser a articulação entre o poder local e o Governo Regional em prol do bem-comum”, sublinhou Jorge Carvalho.

O projecto ‘Passo a Passo’ abrange a prestação de serviços psico-educativos nas áreas da terapia da fala, da psicologia e do serviço social às crianças e jovens de todas as freguesias do concelho, estando programada a realização de atendimento descentralizado em todas as freguesias.

Assim, a equipa do projecto ‘Passo a Passo’ deslocar-se-á às cinco freguesias que compõe o concelho, nomeadamente: à Casa da Cultura de Câmara de Lobos (sede), às Casas do Povo da Quinta Grande e do Jardim da Serra, ao Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e à Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos – Pólo do Curral das Freiras.

As famílias e público interessados nos apoios disponibilizados poderão contactar os serviços sociais da autarquia e proceder à respectiva inscrição.