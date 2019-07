Passatempo da APM contou com mais de 20 mil participantes

A Associação de Promoção da Madeira oferece viagem à Madeira na página de Instagram @visitmadeira, contando com uma elevada participação que levou ao alcance de mais de 20 mil novos seguidores.

Sob o mote ‘Madeira the best european island...see for yourself’e ao longo de três semanas, o passatempo que decorreu na página de Instagram @visitmadeira, contou com 22 255 participantes de várias nacionalidades, gerando consequentemente um aumento significativo, de 134 379 para 160 854 seguidores. Este passatempo vem reforçar a estratégia de comunicação que tem vindo a ser desenvolvida pela Associação de Promoção da Madeira, baseada no intuito de suscitar uma maior interacção com as plataformas digitais, aumentar a notoriedade do destino, bem como despertar o desejo de visita. Além do Instagram, o passatempo foi também divulgado nas plataformas online Facebook e Youtube, demonstrando resultados muito consideráveis, com um alcance na ordem das 18 530 903 milhões de impressões.

Para participar no passatempo bastava seguir a página @visitmadeira e comentar a foto do passatempo, completando a seguinte frase: ‘Madeira is the Best European Island because_____!’, identificando um amigo no próprio comentário. A dinâmica do passatempo teve por objetivo reforçar e divulgar os diversos motivos pelos quais a Ilha da Madeira voltou a ser considerada a melhor da Europa, pelos World Travel Awards. Os comentários foram dos mais diversos, reforçando uma vez mais a Madeira como um destino de experiências, com menções à gastronomia, natureza, actividades, paisagens, vinho madeira, entre muitos outros.

“Tendo sido eleitos Melhor Destino Insular da Europa pela sexta vez, não podíamos deixar passar a oportunidade de reforçar a comunicação do Destino Madeira nas redes sociais”, afirma Roberto Santa Clara, director executivo da Associação de Promoção da Madeira. A Madeira é a Melhor Ilha da Europa; a adesão que este concurso teve comprova a notoriedade do Destino e estamos muito felizes com o pico de crescimento que obtivemos na nossa página de instagram.

A 5 de Julho foi anunciada a frase eleita, ‘Madeira is the Best European Island because it has cliffs like Ireland, Mountains like Switzerland, Beaches like Croatia, foggy mornings like Germany and sunsets like Italia. It combines the beauty of Europe in one Island!’, que vai possibilitar ao seu autor a oportunidade de visitar a melhor ilha da Europa #madeiranowordsneed.