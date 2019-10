Parque Temático da Madeira apresenta novas atracções a partir deste sábado

O Parque Temático da Madeira, em Santana, apresenta novas atracções a partir deste sábado, 2 de Novembro. As melhorias do espaço surgem no âmbito do 15.º aniversário deste espaço que passará a disponibilizar à população mais diversão e atractividade.

O objectivo principal da intervenção é a revitalização de espaços subaproveitados, criando atracções e conteúdos temáticos, transformando o Parque num museu etnográfico ao ar livre com grande valorização da natureza, do património e da comunidade, através da criação de um aldeamento com quadros vivos das tradições e costumes madeirenses e a criação de diversas rotas etnográficas.

O projecto assentará em 3 eixos estratégicos, nomeadamente a valorização da identidade madeirense, com a construção de um aldeamento etnográfico, zona de pecuária e agricultura tradicional, criação de rotas etnográficas e recriação das profissões tradicionais madeirenses conforme; Revitalização de pavilhões e introdução de novas atracções direccionadas para crianças e jovens; Promoção e divulgação do património natural e etnográfico da RAM.

A reconversão deste espaço consiste em mais um “compromisso realizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, por via da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira”, refere nota desta Secretaria Regional, corporizando um conjunto de investimentos que visam a valorização daquele espaço de reconhecido valor cultural e etnográfico, sustentados nos apoios provenientes do Programa Madeira 14-20/ FEDER.

Esta reconversão, apoiada em 85% por fundos europeus, representará um investimento global na ordem dos 1,3 milhões.

O local, que se encontra em trabalhos de reconversão, será visitado pelo secretário Pedro Fino, e pela presidente do Conselho de Administração da Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, Nivalda Gonçalves, este sábado, 2 de Novembro, pelas 15 horas.

O Projecto do Parque Temático da Madeira segue as políticas públicas nos domínios da Cultura e do Turismo e pretende “assegurar uma oferta cultural de qualidade, com reflexos no impulso do turismo cultural e da dinamização económica da RAM”, salienta a mesma nota, destacando a empreitada de Construção de Infraestruturas Etnográficas e Quadros Vivos no Parque Temático da Madeira, que decorrerá até Dezembro próximo, com um valor de cerca de 600 mil euros.

Conheça as três novas atracções:

Aldeamento

construção de 4 casas típicas de Santana, onde os artesãos e os colaboradores do Parque irão retratar, através de vestes típicas, à cultura e às tradições da Madeira proporcionando ao visitante uma experiência mais realista.

Zona Agro-Pecuária

Espaço criado para valorização dos ofícios pecuários e agrícolas tradicionais da Região. Neste sentido, pretende-se proporcionar ao visitante uma experiência real e na qual podem fazer parte integrante, tornando-se verdadeiros atores do processo. A dinâmica do projeto “AGRO-PECUÁRIO” será garantida através de protocolos entre o Parque, associações locais e a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Zona de Artesanato

Revitalização de quatro pequenas construções em betão e posterior cedência para comercialização de artesanato regional ou para desenvolver projetos de inovação com produtos regionais. Serão entregues no sábado dois espaços as seguintes instituições: Casa do Povo de Santana e ao grupo Lírios do Norte.

Programa das comemorações do 15.º Aniversário

(a partir das 14h30 e até às 18h00):

- Abertura e visita aos novos Espaços

- Abertura da Exposição Fotográfica ‘Um Povo e a sua História’

- Encenação da Esbanga do Milho e do Pão Por Deus pelo grupo Lírios do Norte

- Actuação do grupo Bolo do Caco

- Atuação do Grupo Tocadores e Cantares da Casa do Povo de São Roque do Faial

- Prova de Vinhos, bolo de aniversário e encerramento das comemorações.