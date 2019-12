Parque de Santa Catarina terá horário alargado esta terça-feira para as comemorações de Ano Novo

A Câmara Municipal do Funchal informa a todos os interessados que amanhã, dia 31 de Dezembro, o Parque de Santa Catarina ficará aberto até às 2 horas da madrugada, em virtude das comemorações de Ano Novo que vão decorrer em toda a Baixa do Funchal, sendo este um espaço que poderá ser desfrutado por todas as famílias e turistas.