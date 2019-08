Paróquia da Camacha associa-se em Outubro ao projecto cristão ‘Say Yes’

A Paróquia da Camacha associa-se ao projecto do Patriarcado de Lisboa, ‘Say Yes’, no dia 5 de Outubro, através do ‘Dia Diocesano do Catequista’.

Recorde-se que o projecto, apresentado pelo Padre Tiago Neto, sugere um caminho de catequese em três anos pastorais, como forma de preparar os adolescentes para a Jornada de Lisboa, em 2022.

Segundo nota do Secretariado Nacional da Educação Cristã, o projecto foi assumido pela Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé e é de natureza facultativa, seja feito um apelo às Paróquias “ para que se unam à Jornada, proporcionando aos adolescentes um espaço de convívio e de trabalho digno e estimulante, para que, com a orientação dos catequistas, possam conviver, planear as suas actividades, partilhar as suas realidades e dons e crescer em conjunto”.

Do ponto de vista pedagógico, este projecto pretende “explorar já a dimensão da Missão e do Serviço em lógica projectual”, sendo considerado como um “ensaio” para a renovação do programa da catequese com os adolescentes.

Tem um esquema mensal, em que se estudam as mensagens dos Papas para as edições anteriores da Jornada, em torno da experiência de discernimento proposto pelo Papa Francisco, Reconhecer, Interpretar e Escolher, é outro dos objectivos deste projecto.

Os materiais específicos para o projecto ‘Say Yes’ terão uma periodicidade trimestral e estarão à venda nos locais habituais de aquisição dos catecismos da infância e adolescência.