Paragens ‘apinhadas’ de gente desesperam por autocarros da HF

Filas e mais filas de passageiros que esperam e desesperam por um autocarro da HF nas principais ruas e paragens da cidade do Funchal. Tudo por causa da realização do plenário de motoristas que decorre desde as 14h30.

Em cima da mesa está a análise de um acordo entre o Sindicato Nacional de Motoristas (SNM) e a administração dos Horários do Funchal que estabelece melhorias nos vencimentos, no entanto várias carreiras estão suprimidas levam a vários protestos dos utentes, muitos dos quais, idosos e crianças. Há casos relatos feitos ao DIÁRIO de esperas desde as 14 horas. Enquanto isso o diálogo prossegue.